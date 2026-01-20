LIVE Sci alpino Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Franzoni si conferma in gran forma! Tra poco Paris

Segui in tempo reale la prova di discesa maschile di Kitzbuehel 2026, con Franzoni che si conferma in ottima forma. Tra pochi minuti sarà il turno di Paris. Clicca qui per aggiornamenti in diretta, i pettorali di partenza e la copertura completa del gigante femminile di Kronplatz alle 10.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 11.48: 46 centesimi di ritardo per Odermatt all’intermedio 11.47: Anche lo svizzero Von Allmen accumula un ritardo importante dopo i primi 30? di gara (6 decimi) e poi perde tanto nel foinale: 1?84, sesta posizione. Ora Odermatt 11.46: Soprattutto nella parte centrale l’austriaco Kriechmayr riesce a tenere il ritmo di Franzoni. In alto e sotto è più lento e chiude con un ritardo di 1?54. Ora Von Allmen 11.45: terzo posto per il francese Allegre che ha disputato una prova molto simile a quella di Franzoni ma ha perso tanto nel finale: 54 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

