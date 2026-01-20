LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | Pazzaglia discreta sale l’attesa per Brignone

Segui in tempo reale la cronaca del Gigante di Kronplatz 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni di Pazzaglia e l’attesa crescente per Federica Brignone. Scopri i possibili convocati italiani per le Olimpiadi e le ultime novità sulla prova di discesa a Kitzbühel. Restando aggiornato, potrai seguire ogni sviluppo in modo chiaro e preciso, senza enfasi, in un contesto informativo e affidabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: “OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE” LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 13.48 Brunner seconda a soli 0.02 da Astner. E’ il turno della svizzera Vanessa Kasper (-0.06). 13.47 Nonostante 76 centesimi persi nell’ultimo settore, Astner vola al comando con 0.06 sulla connazionale Gritsch. Sinora nessuna ha disputato la manche da grande rimonta. Tocca all’austriaca Stephanie Brunner (-0.05). 13.46 Gritsch è in testa con 0.16 su Alphand. Mancano 20 atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: Pazzaglia discreta, sale l’attesa per Brignone LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche. Subito Pazzaglia, attesa per BrignoneSegui in tempo reale la seconda manche del Gigante di Kronplatz 2026 di sci alpino. LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: iniziata la prima manche. Attesa per Brignone e GoggiaSegui in tempo reale la prima manche del Gigante di Kronplatz 2026, valido per lo sci alpino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Trionfo di Odermatt nel gigante di Adelboden: ecco come sono andati gli italiani. LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna la tigre Federica Brignone! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Il programma e la ... oasport.it LIVE! Gigante femminile Kronplatz Plan de Corones San Vigilio di Marebbe: Brignone, Scheib, Robinson, Goggia, Shiffrin, Hector, Moltzan - SCI ALPINO - La diretta scritta del settimo gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo, si gareggia sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe ... eurosport.it Coppa del Mondo di sci alpino – San Vigilio / Kronplatz È il giorno del gigante femminile sulla spettacolare pista Erta In gara le Azzurre, con Federica Brignone e Sofia Goggia pronte a dare spettacolo 1ª manche ore 10:30 | 2ª manche ore 13:30 - facebook.com facebook Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.