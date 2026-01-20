LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | MAGNIFICA FEDERICA BRIGNONE E’ UN SOGNO!

Segui la diretta del gigante di Kronplatz 2026 e scopri le ultime notizie sugli eventi di Sci alpino. Aggiornamenti in tempo reale, risultati e approfondimenti sulle squadre italiane e le possibili convocazioni olimpiche. Restate informati sulle prove e le dichiarazioni degli atleti, con un occhio alle competizioni di Kitzbühel e alle selezioni per le Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI: 2 I BALLOTTAGGI? FEDERICA BRIGNONE: "OTTIMO TEST, NON SENTIVO DOLORE" LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 14.19 Scheib si conferma la migliore in gigante e balza al comando con 86 centesimi su Shiffrin, miglior tempo di manche. Non sarà facile batterla. Adesso la svizzera Camille Rast (-0.24). 14.18 Shiffrin in testa con 0.15 su Gasienica-Daniel e 0.37 su Brignone. Punti pesantissimi per la classifica generale. Ne mancano 3, che hanno vantaggi importanti. Si parte con l'austriaca Julia Scheib (-0.

