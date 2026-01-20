LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | INCANTO BRIGNONE! Ha visto la luce! Podio non distante

Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con aggiornamenti costanti e risultati. La competizione si sta riscaldando, e Brignone si fa notare. Rimani con noi per tutte le novità sulla prova e i pettorali di partenza. La diretta è disponibile ora, con aggiornamenti continui, per seguire ogni momento di questa importante tappa dello sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.36 Mancano ancora Ilaria Ghisalberti ed Ambra Pomaré. 11.34 Fuori Giorgia Collomb. aveva 1.82 di ritardo al secondo intermedio. Si è inclinata ed è scivolata in una curva verso destra. 11.33 SI QUALIFICA! Alice Pazzaglia 24ma a 3.13! 11.32 Vediamo ora Alice Pazzaglia, pettorale n.38. 11.31 Niente da fare per Trocker, oggi ha sciato proprio male. La 17enne è 33ma a 5.65. Ultima. 11.30 Ecco Anna Trocker! 11.28 Pochi minuti e toccherà ad Anna Trocker col n.36. Già fuori Ljutic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: INCANTO BRIGNONE! Ha visto la luce! Podio non distante LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: BENTORNATA, TIGRE! Federica Brignone in corsa per il podio!Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, con Federica Brignone in cerca di un buon risultato. LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Trionfo di Odermatt nel gigante di Adelboden: ecco come sono andati gli italiani. LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna la tigre Federica Brignone! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Il programma e la ... oasport.it LIVE! Gigante femminile Kronplatz Plan de Corones San Vigilio di Marebbe: Brignone, Scheib, Robinson, Goggia, Shiffrin, Hector, Moltzan - SCI ALPINO - La diretta scritta del settimo gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo, si gareggia sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe ... eurosport.it Sci alpino, Federica Brignone torna nel gigante di Kronplatz: ecco a che ora e dove vederlo in tv - facebook.com facebook Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee x.com

