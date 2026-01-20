LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 63-42 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa in assoluto controllo nel terzo quarto
Segui in tempo reale il risultato di Real Madrid-Olimpia Milano, partita valida per l’Eurolega 2026. I padroni di casa si sono distinti nel terzo quarto, mantenendo un vantaggio significativo. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link e seguire gli sviluppi del match, con l’azione che si concentra sul tentativo di Tavares di allungare il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-45 Walter Tavares dalla media per ristabilire il +20 Real. 63-45 Completato il 2+1 dal texano. Time-out chiamato da ‘Peppe’ Poeta per provare a scuotere ulteriormente i propri ragazzi. 63-44 ZACH LEDAY COL FALLO! TIMIDA REAZIONE MILANESE. 63-42 12 anche per Mario Hezonja. 62-42 12 di Josh Nebo in lunetta. 62-41 Quinn Ellis in corsa! Milano torna a segnare dopo un lungo digiuno. 62-39 Walter Tavares inarrestabile sotto il ferro. 60-39 Hezonja in contropiede per il break di 6-0 Real. 58-39 Schiacciata di Walter Tavares su assist di Okeke. 56-39 Semi-gancio ben eseguito da Walter Tavares. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 57-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: timida reazione degli ospiti nel terzo quarto, i meneghini controllanoSegui in diretta l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, con il punteggio attuale di 57-47.
LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 66-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Guduric tiene i padroni di casa a +6 dopo 30?Inizia il quarto quarto della sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid, con i padroni di casa ancora avanti di sei punti.
Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (3Q 67-45 27')REAL VS MILANO: DIRETTA 3Q Live - Gioco da tre punti di Guduric, Tavares risponde due volte, la seconda dopo il recupero di Campazzo 58-39. Hezonja la ruba a Guduric e vola sul +21. Dopo un canestro.. pianetabasket.com
Real Madrid vs Olimpia Milano: diretta (32-25 con 9:00, 2Q)REAL VS MILANO: DIRETTA 2Q Live - Ottimo impatto di Ricci, altri due. Dall'altra parte Lyles trova Garuba che inchioda sul +7. Brutta e banale persa di Lorenzo Brown a metà ... pianetabasket.com
