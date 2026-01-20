LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 54-36 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i Blancos volano a +18 all’intervallo lungo meneghini in difficoltà

Segui in tempo reale la partita di Eurolega 2026 tra Real Madrid e Olimpia Milano. Dopo l’intervallo lungo, i Blancos sono avanti di 18 punti con un punteggio di 54-36. La sfida prosegue con i padroni di casa in vantaggio, mentre i meneghini cercano di reagire. Rimani aggiornato sugli sviluppi e i momenti salienti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Armoni Brooks scheggia il ferro: all'intervallo lungo Real Madrid nettamente avanti 54-36 sull'Olimpia Milano. 54-36 22 di Facundo Campazzo ai liberi per il +18. Time-out Poeta con circa 3? rimasti sul cronometro. 52-36 Appoggio morbido di Zach LeDay. 52-34 12 di Devin Booker a cronometro fermo. 52-33 22 di Len in lunetta per accarezzare il +20. 50-33 Feliz perfetto da lontano: tripla e +17, il Real prende il largo e Milano non riesce a contenere l'offensiva dei Blancos. 47-33 Appoggio di Len e ancora +14 per gli spagnoli quando mancano meno di quattro minuti alla prima sirena.

