LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 13-10 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ritmi elevati in apertura di match

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Real Madrid e Olimpia Milano, disputata il 13 ottobre 2026. Ritmi intensi all'inizio del match, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni principali. Rimani informato sugli sviluppi di questa sfida tra due squadre di rilievo, con dettagli e risultati aggiornati durante tutto l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-14 Hezonja va fin in fondo e tiene il Real ancora a +7. 19-14 22 di Zach LeDay in lunetta per rosicchiare un paio di punti. 19-12 Albert Abalde emula il compagno, sale a quota 8 punti e riporta il Real a +7. 16-12 Shavon Shields dalla media per il -4 Olimpia. 16-10 Facundo Campazzo glaciale da tre! +6 Real a metà primo quarto. 13-10 SCHIACCIATA DI ARMONI BROOKS! 13-8 Completato il 2+1 dal giocatore croato. 12-8 Virata, canestro e fallo di Hezonja. 10-8 Palleggio, arresto e tiro di Quinn Ellis per accorciare. 10-6 Tripla dall'angolo di Abalde! Break di 5-0 dei padroni di casa, +4.

