LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 106-77 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | secondo ko consecutivo per i meneghini Blancos superiori per 40?

Segui la diretta della partita di Eurolega di basket tra Real Madrid e Olimpia Milano, terminata con il punteggio di 106-77. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per i meneghini, con i Blancos che si sono dimostrati superiori per tutta la durata dell’incontro. Resta aggiornato con le ultime notizie e risultati sulla competizione, seguendo la nostra copertura in tempo reale.

22:38 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:35 TOP SCORER: Real Madrid: Lyles 17, Hezonja 13, Kramer 12; Olimpia Milano: Guduric 15, A. Brooks 10, LeDay 9 Finisce qui: il Real Madrid vince nettamente 106-77 contro l'Olimpia Milano in Eurolega, quinto successo consecutivo per i Blancos e secondo ko di fila per i meneghini. 106-77 Taglio in backdoor di Abalde. 104-77 Runner di Nico Mannion. 104-75 12 di Nico Mannion a cronometro fermo.

