LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 7-5 3-2 rit Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince una maratona

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo tre set combattuti e un finale caratterizzato da tensione e resistenza, l’azzurro si aggiudica la partita in una maratona di oltre tre ore. Aggiorna questa pagina per restare informato sui risultati e sui momenti salienti di questa sfida decisa nel terzo set, con Musetti che ha dimostrato tenacia e capacità di gestione nei momenti più critici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48 Musetti ha sofferto per un set e mezzo, ha vinto il tie-break del secondo set, vero spartiacque della partita, ed è stato bravo a gestire nel finale i crampi dell'avversario, senza perdersi nei problemi fisici del belga ed accettando anche i vincenti a tutto braccio di Collignon 4.47 Due set e mezzo di grande equilibrio, poi sono arrivati i crampi per il belga. Collignon ha provato a stringere i denti giocando da fermo, ma come ha subito il break nel quarto set ha deciso di alzare bandiera bianca. Un rammarico visto il livello espresso per due ore dal belga.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

