LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 7-5 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il terzo set crampi per il belga

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo tre set disputati, l’azzurro ha conquistato il terzo, mentre il belga sta affrontando problemi fisici. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati più recenti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Aceeeee di secondaaa 30-0 Aceeee 15-0 Aceeeeeeeeee Scoccano ora le 3 ore di gioco. 1-2 Gioco Collignon: servizio e dritto per il belga. Seconda 40-30 Prima ad uscire vincente. 30-30 Splendida risposta di dritto di Musetti 30-15 Ace! 15-15 Rovescio incrociato vincente di Collignon 0-15 Il belga serve bene ad uscire e prova a seguire il servizio a rete, venendo però infilato dalla risposta i Musetti. Il belga non era arrivato neppure alla riga del servizio. 1-1 Gioco Musetti: aceeee!! Fermo Collignon. 40-0 Aceeee!! 30-0 Aceee!! 15-0 Lunga la risposta di Collignon Al servizio Lorenzo Musetti.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

