LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | fasi delicate del terzo set
Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sulle fasi più significative del terzo set. In questa occasione, Collignon risponde con una grande seconda ad uscire di Musetti, mantenendo il punteggio in equilibrio. Clicca sul link per aggiornare la diretta e rimanere informato sulle principali variazioni del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete la risposta di Collignon su una grande seconda ad uscire di Musetti. 30-0 In corsa Musetti arriva sul dritto e riesce ad incrociare. Non parte nemmeno Collignon 15-0 Prima ad uscire vincente. 6-5 Break Musetti: splendida risposta di Lorenzo con il rovescio. L’azzurro serve per vincere il terzo set. 40-A Collignon perde il controllo del rovescio. Il belga butta via la racchetta, visibilmente frustrato per non poter più competere ad armi pari a causa dei crampi 40-40 Lungo il rovescio lungolinea in uscita dal servizio di Collignon Seconda A-40 Musetti non trova il campo con la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti
Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com
Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli facebook
