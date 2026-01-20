LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo aver perso il primo set, Musetti ha recuperato nel secondo, portandosi sul 4-4. La partita si svolge con scambi intensi, evidenziando la solidità di Collignon e la determinazione dell’azzurro. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti sul punteggio e le evoluzioni del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il belga comanda bene da fondo e chiude con lo smash a rimbalzo 15-0 Dritto vincente di Collignon 4-4 Gioco Musetti: lunga la risposta del belga. 40-0 Ancora una palla corta per Musetti. Collignon è molto pesante nello spostamento in avanti e non trova il campo con il recupero. 30-0 Smorzata di dritto vincente per l’azzurro 15-0 Ace! Sembra un principio di crampi per il belga che viene massaggiato dal fisioterapista. Trattandosi di crampi il belga non può richiedere il medical time-out Entra il campo il fisioterapista per Collignon. Vedremo se il belga si farà medicare il ginocchio destro, leggermente sanguinante, oppure se ha qualche altro problema. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break LIVE Musetti-Collignon 4-6, 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il breakSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Collignon 4-6, 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il belga recupera il breakSegui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli facebook

