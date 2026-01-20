LIVE Musetti-Collignon 4-6 7-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il tie-break e ristabilisce la parità

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo due set, l’azzurro ha vinto il tie-break, portando il punteggio sul 1-1. Attualmente, Collignon serve per il terzo set. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e dettagli sulla partita.

0-1 Gioco Collignon: il belga trova un grande angolo con il dritto. Seconda A-40 Muore in rete il tentativo di palla corta di Musetti. Scoccano in questo momento le due ore di gioco 40-40 Grande passante di rovescio lungolinea di Musetti, che gioca nelle stringhe delle scarpe del belga, il quale si consegna all'avversario. Seconda A-40 Collignon attacca con il dritto incrociato, gioca una buona volee di dritto e chiude con lo smash 40-40 Ancora una risposta insidiosa di Musetti, sbaglia il belga A-40 Ottima stop volley incrociata di Collignon, che poi aggancia la veronica e trova il vincente.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

