LIVE Musetti-Collignon 4-6 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il belga recupera il break

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Dopo aver perso il primo set, il belga ha recuperato il break nel secondo, portandosi avanti 5-4. Resta aggiornato sui punteggi e sulle azioni salienti di questa sfida, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Break Collignon: si stampa sul nastro il passante di rovescio di Musetti. 30-40 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta per Musetti Seconda 15-40 Lungo il dritto in corsa del belga, che aveva cercato il colpo della disperazione. 0-40 Fa tutto bene Collignon che attacca in controtempo e chiude con una comoda volee di rovescio Seconda 0-30 Brutta smorzata in uscita dal servizio di Musetti che si consegna all'avversario 0-15 Lungo il dritto di Musetti che in precedenza aveva steccato il colpo in contro-balzo in uscita dal servizio offrendosi all'avversario 5-3 Break Musetti: l'italiano spinge con il dritto incrociato, guadagnando campo colpo dopo colpo e prendendosi la rete.

Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

