LIVE Musetti-Collignon 4-6 2-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva in apertura di secondo set

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Nel primo set, Collignon si è imposto 6-4, mentre nel secondo il punteggio è di 2-2, con Musetti che si è salvato in apertura. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Smorzata ad incrociare di Musetti. Collignon gioca in lungolinea il recupero e chiude con lo smash. L'azzurro in questo momento dà la sensazione di voler uscire dallo scambio, affrettando la giocata contro n giocatore che copre molto bene il campo. Seconda 0-30 Musetti colpisce male con il dritto con la palla che scappa in lunghezza. Premiata la profondità di Collignon con il rovescio 0-15 Lungo il dritto lungolinea di Musetti che aveva provato ad alzare la traiettoria 2-2 Gioco Collignon: servizio ad uscire e rovescio in contropiede. 40-0 Collignon arriva in corsa sulla stop volley incrociata di Musetti e passa in lungolinea.

L'ingresso di Musetti in campo! Lorenzo sfiderà il belga Collignon per un passaggio al secondo turno. Siamo carichiiiii #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

Arriva l'esordio per Jannik Sinner, opposto al francese Gaston, e per Lorenzo Musetti contro il belga Collignon. All'opera anche Darderi, Sonego, Cocciaretto, Nardi e il doppio Errani/Paolini. A che ora e dove vederli - facebook.com facebook

