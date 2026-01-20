LIVE Milano-Cuneo 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 29-27 anche il terzo zet è delle lombarde ma che fatica!

Segui la diretta della partita di volley femminile A1 tra Milano e Cuneo, termina con la vittoria delle lombarde per 3-0. Un match combattuto, con il terzo set concluso 29-27. Rimani aggiornato sugli sviluppi e i risultati in tempo reale, cliccando sul link dedicato. La sfida si svolge nell’ambito della stagione 2026, offrendo un’analisi dettagliata e senza enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 21.58 Milano vince 3-0 la sfida contro Cuneo. La partita è sembrata saldamente sui binari meneghini fino a metà del terzo set. Proprio quando sembrava scontata la vittoria delle lombarde, Cuneo è salito imporvvisamente di tono mettendo in grande difficoltà Milano, che però grazie alla sua esperienza e alla sua qualità è riuscita a chiudere velocemente la partita. 29-27 Stavolta Egonu non sbaglia! Schiacciata potente e vincente per lei! Milano vince 3-0 con molta fatica nel terzo set! 28-27 MURO DI KURTAGIC! Scambio lunghissimo chiusa dalla centrale che dice no a Rivero! 27-27 Atamah annulla un’altra palla del match con una fast profonda verzo zona 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 29-27 anche il terzo zet è delle lombarde, ma che fatica! Leggi anche: LIVE Cuneo-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde vogliono consolidare il terzo posto LIVE Milano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-3 le lombarde scappano in avvio di set!Segui in tempo reale la sfida di volley femminile tra Milano e Cuneo, valida per la A1 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: La Numia Vero Volley Milano sfida Cuneo nel turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà; LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa difendono il terzo posto; MA Acqua S. Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Verona mette la sesta: schianta Cuneo 3-0 nell'anticipo ed è capolista per una notte. LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla caccia di una vittoria netta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 20.20 Mancano solo 10 minuti all'inizio della partita! oasport.it Superlega di volley, Reggers trascina Milano: successo per 3-1 sul CuneoAltra serata complicata per la Ma Acqua S. Bernardo Cuneo che, nel suo palazzetto, cede all’Allianz Milano nel match valido come posticipo della nona giornata della Superlega. Gli ospiti, allenati da ... gazzetta.it Sabato 10 gennaio la città di Cuneo ha accolto il passaggio della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, un momento di grande valore simbolico per il territorio. La Camera di Commercio di Cu - facebook.com facebook - Martedì 20 gennaio, ore 20.30 Allianz Cloud, Milano bit.ly/4b32yJ0 #TrueLove x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.