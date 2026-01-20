LIVE Milano-Cuneo 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 11-8 Egonu e compagne cercano l’allungo decisivo!

Segui la diretta della partita di volley femminile A1 tra Milano e Cuneo, con risultato attuale 2-0. Le squadre si affrontano con intensità, mentre Egonu e le sue compagne cercano di consolidare il vantaggio. Per aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità del campionato 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 14-11 Ancora una pipe di Cuneo! Rivero a tutto braccio dalla seconda linea. 14-10 Ancora Egonu! Stavolta il punto arriva con il mani fuori! 13-10 Keen passa con il primo tempo al centro! 13-9 Bomba di Egonu in diagonale! Non riesce la difesa a Cuneo. 12-9 Danesi sblocca Milano facendo sua una palla contesa sopra la rete. 11-9 Lanier cerca di piazzare la palla in fondo al campo, ma è lungo il suo colpo. 11-8 Pipe vincente di Pucelj! Cuneo è ancora viva! La slovena a segno con un attacco di seconda linea sporcato, ma non abbastanza, dal muro avversario.

