LIVE Milano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-3 le lombarde scappano in avvio di set!

Segui in tempo reale la sfida di volley femminile tra Milano e Cuneo, valida per la A1 2026. La partita è iniziata con le lombarde che si sono portate avanti 9-3. Rimani aggiornato sui punteggi e gli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta live. La partita Vallefoglia-Conegliano sarà trasmessa dalle 20.30, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni in corso.

17-10 Sbaglia la battuta Diop, palla lunga. 16-10 A tutto braccio Diop con la diagonale profonda! Bel punto dell'opposta di Cuneo. 16-9 Primo temo al centro di Danesi! Brava la centrale azzurra ad eludere il muro di Cuneo che aveva capito le intenzioni di Bosio. 15-9 Lanier manda lunga la battuta. 15-8 Manda fuori il primo tempo la nuova entrata Atamah. Palla di poco larga e punto per Milano. 14-8 A rete la battuta di Rivero. 13-8 Stavolta il mani out lo trova Rivero. Furba la banda di Cuneo che sfrutta al meglio il muro scomposto di Milano.

