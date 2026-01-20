LIVE Milano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-3 le lombarde scappano in avvio di set!

Segui in tempo reale la sfida di volley femminile tra Milano e Cuneo, valida per la A1 2026. La partita è iniziata con le lombarde che si sono portate avanti 9-3. Rimani aggiornato sui punteggi e gli sviluppi del match cliccando sul link per la diretta live. La partita Vallefoglia-Conegliano sarà trasmessa dalle 20.30, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 17-10 Sbaglia la battuta Diop, palla lunga. 16-10 A tutto braccio Diop con la diagonale profonda! Bel punto dell’opposta di Cuneo. 16-9 Primo temo al centro di Danesi! Brava la centrale azzurra ad eludere il muro di Cuneo che aveva capito le intenzioni di Bosio. 15-9 Lanier manda lunga la battuta. 15-8 Manda fuori il primo tempo la nuova entrata Atamah. Palla di poco larga e punto per Milano. 14-8 A rete la battuta di Rivero. 13-8 Stavolta il mani out lo trova Rivero. Furba la banda di Cuneo che sfrutta al meglio il muro scomposto di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano cuneo 1LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla caccia di una vittoria netta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 20.20 Mancano solo 10 minuti all'inizio della partita! oasport.it

Dove vedere in tv Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingMartedì 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Milano-Cuneo, incontro valido per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. All'Allianz Cloud ... oasport.it

