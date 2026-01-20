Segui in tempo reale la partita di volley femminile A1 tra Milano e Cuneo, valida per la stagione 2026. La sfida, iniziata con le lombarde che cercano di allontanarsi nel punteggio, prosegue con aggiornamenti continui. Qui troverai i punteggi, le azioni chiave e le novità più recenti, per rimanere sempre informato sull’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 17-11 Ancora un pallonetto incrociato sopra il muro vincente per Piva! 16-11 Egonu sbaglia la battuta, palla decisamente troppo lunga. 16-10 Primo tempo al centro di Kurtagic che pone fini ad uno scambio lunghissimo in cui Milano ha mostrato le proprie grandi capacità difensive. 15-10 Piva a segno con la sciarpata in parallela da posto 4! 14-10 KEENE! Che muro della centrale sul primo tempo di Kurtagic. 14-9 Errore di Diop al servizio. 13-9 Keene a segno col primo tempo in diagonale molto preciso. 13-8 Diagonale di Egonu vincente verso zona 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-10 le lombarde provano subito ad andarsene

LIVE Macerata-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-13 provano subito l’allungo le lombardeSegui in tempo reale la partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valida per la Serie A 2026.

LIVE Monviso-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-15 le lombarde provano l’allungo per il terzo set!Segui in tempo reale il match di volley femminile tra Monviso e Milano, attualmente in parità 1-1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Numia Vero Volley Milano sfida Cuneo nel turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà; LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa difendono il terzo posto; Strong win for Perugia in Cuneo; Verona mette la sesta: schianta Cuneo 3-0 nell'anticipo ed è capolista per una notte.

LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla caccia di una vittoria netta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-CONEGLIANO DALLE 20.30 20.20 Mancano solo 10 minuti all'inizio della partita! oasport.it

LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: entra Egonu per chiudere il 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-LE CANNET DI VOLLEY FEMMINILE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di ... oasport.it

Sabato 10 gennaio la città di Cuneo ha accolto il passaggio della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, un momento di grande valore simbolico per il territorio. La Camera di Commercio di Cu - facebook.com facebook

- Martedì 20 gennaio, ore 20.30 Allianz Cloud, Milano bit.ly/4b32yJ0 #TrueLove x.com