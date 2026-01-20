LIVE Italia-Polonia 10-10 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | Simone Mengon si carica sulle spalle la nazionale

Segui la diretta dell’incontro Italia-Polonia agli Europei di pallamano 2026, terminato con il punteggio di 10-10. La partita è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni importanti, tra cui un cartellino rosso a Przytula. Restate aggiornati per analisi e dettagli sulla gara, con un focus sul contributo di Simone Mengon alla squadra italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 CARTELLINO ROSSO PER PRZYTULA! Video replay per giudicare un braccio largo di Przytula che ha colpito in volto Dapiran. 22.46 Due minuti per Marco Mengon. Ci saranno 43 secondi di parità numerica prima della superiorità dei polacchi 21.57 Gooooooooooooooool!! Pugliese serve Parisini che trova la seconda rete della sua partita. Italia-Polonia 10-10 21.47 Nuovo 2 minuti per Gebala, che commette un'infrazione pochissimi secondi dopo esser rientrato in campo 21.01 PANITTIIIII!!!! Il giovane portiere azzurro annulla Jarosiewicz sul tiro dai 7 metri, 20.

