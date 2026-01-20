LIVE Inter-Arsenal Champions League calcio 2026 in DIRETTA | ecco le formazioni ufficiali

Segui in diretta la partita di Champions League 2026 tra Inter e Arsenal, con le formazioni ufficiali appena annunciate. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi approfondimenti e i risultati in tempo reale. Qui trovi tutte le informazioni necessarie per seguire l’incontro in modo semplice e diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Formazioni ufficiali: Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Kelly; Merino, Zubimendi, Eze; Saka, Jesus, Trossard. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter – Arsenal, incontro valido per la 7a giornata di Champions League. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter – Arsenal, incontro valido per la 7a giornata di Champions League. Nel primo match europeo del 2026, l’Inter FC ospita a San Siro i Gunners, attualmente a punteggio pieno a 18 punti trascinati da Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali (5 nella massima competizione europea per club). 🔗 Leggi su Oasport.it

