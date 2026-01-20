Segui in diretta la partita tra Inter e Arsenal, valida per la Champions League 2026. L’incontro si svolge a San Siro, con le squadre impegnate in un match importante della fase a gironi. Attualmente, si segnalano condizioni atmosferiche rigide, con una temperatura di 4°C. Aggiorna questa pagina per seguire l’andamento della gara e tutte le ultime novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 A San Siro ci sono 4°. Atmosfera gelida dunque a Milano! 20:41 Nel primo match europeo del 2026, l’Inter FC ospita a San Siro i Gunners, attualmente a punteggio pieno a 18 punti trascinati da Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali (5 nella massima competizione europea per club). Formazioni ufficiali: Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Kelly; Merino, Zubimendi, Eze; Saka, Jesus, Trossard. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Inter – Arsenal, incontro valido per la 7a giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: 15? all'inizio del match!

LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione direttaBenvenuti alla diretta della sfida tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League 2026.

