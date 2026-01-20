LIVE Inter-Arsenal 1-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | si riparte con il 2° tempo! Decisiva la doppietta di Jesus

Segui in tempo reale la partita tra Inter e Arsenal valida per la Champions League 2026. Al momento, il risultato è 1-2 con una doppietta di Jesus a determinare l’andamento del match. Aggiornamenti, azioni salienti e decisioni arbitrali: resta con noi per non perdere nessuna novità sul secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? Finisce a terra Lautaro in area!! L’arbitro non fischia ma il contatto c’è!! 51? Fallo di Barella su Gabriel Jesus a centrocampo. 51? Molto bene la squadra di Arteta a scendere e a creare superiorità numerica in ogni situazione. Trossard monumentale in fase anche difensiva. 50? Molto propositivo l’Arsenal. Merino per Eze che arriva a tirare.Palla molla che arriva bene a Sommer. 49? Prova a rientrare e a calciare Trossard.Akanji ancora in mezzo ad impedire la conclusione. 49? Battuto corto e male, si fraseggia a centrocampo. 47? Ancora calcio d’angolo per i britannici. 🔗 Leggi su Oasport.it

