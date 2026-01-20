Segui la cronaca in tempo reale di Inter-Arsenal, match valido per la Champions League 2026. L’incontro si conclude con il risultato di 1-2, con l’assenza di Barella e Lautaro e l’ingresso di Esposito che accende l’entusiasmo al San Siro. Aggiorna questa pagina per le ultime notizie e gli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71? Sbaglia Raya che favorisce l’attacco dell’Inter.arriva alla conclusione Frattesi dopo una sponda ma viene murato. 70? Pescato in fuorigioco Saka. 68? Ancora PIO! Palla che rimane lì sul corner, prova a girarsi ma di nuovo alto. 68? ADESSO GRIDA SAN SIRO dopo l’uno-due di Esposito e Thuram! Angolo per loro. 67? Come è entrato Esposito! Altro fallo guadagnato a centrocampo e Inter che può salire! 66? PIO ESPOSITO SUBITO SU PALLA DI LUIS ENRIQUE LA METTE GIU, SI GIRA E METTE AD UN SOFFIO DALLA PORTA!!! 65? Bravo Frattesi a tenere un pallone prezioso per far salire la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Inter-Arsenal 1-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: fuori Barella e Lautaro. Esposito incendia San Siro!

LIVE Inter-Arsenal 1-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: doppietta di Jesus a san Siro al 30?!

LIVE Inter-Arsenal 1-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: doppietta di Jesus a san Siro. Ospiti avanti all'intervallo

