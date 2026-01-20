LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang 6-3 6-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | vittoria in due set per le azzurre all’esordio

Segui la diretta dell’esordio delle azzurre Errani e Paolini alle Australian Open 2026, vittoria in due set contro Lumsden e Tang. Questo aggiornamento fornisce i risultati in tempo reale e approfondimenti sulla partita, offrendo un punto di riferimento chiaro e preciso per gli appassionati di tennis italiani. Resta con noi per tutte le notizie e gli aggiornamenti dal primo Slam della stagione.

Si chiude qui la nostra Diretta LIVE dell'esordio di Errani/Paolini, ma di certo non si chiude la nostra copertura del primo Slam della stagione 2026, ITALIA in campo a Melbourne in ogni angolo di OA Sport: tutto minuto per minuto. Un buon pomeriggio australiano a tutti! -Sedicesimi di finale contro Gibson/Birrell (AUS) oppure Kobori/Shimizu (JPN). 02:32 Un ace a zero, di Lumsden, ma solo della GBR anche tutti e 3 i doppi errori (fatali) della coppia britannico-cinese, che comunque ha dato parecchia battaglia nei 50? di primo set. Nel secondo le azzurre hanno preso il largo dimostrando il maggior valore.

