LIVE Errani Paolini-Lumsden Tang 6-3 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | due break per le azzurre nel 2° set

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e LumsdenTang agli Australian Open 2026. Attualmente, le azzurre si trovano in vantaggio con un punteggio di 6-3, 4-1, grazie a due break nel secondo set. Qui puoi aggiornarti sugli ultimi sviluppi e sui momenti chiave della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Altro break, a zero stavolta su Tang. 0-40 Risposta incisiva di Paolini. 0-30 Fuori l’approccio controbalzo di Tang. 0-15 Di poco lunga la soluzione di volo di Lumsden. 1-3 Con il dritto Tang, che ora servirà. 15-40 Raggio di sole prodotto da Lumsden con il rovescio in diagonale. 15-30 Fuori il dritto di Tang. 0-30 Largo il dritto difensivo di Sara. 0-15 Apre col doppio fallo Errani. 3-0 Impallinata la coppia cinese-britannico dalle azzurre in questo game! Break 0-40 Doppio fallo. Lumsden (3°). 0-30 Gran risposta, gran stop volley incrociata Errani! 0-15 In rete il dritto di Lumsden. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale le partite delle azzurre all'Australian Open 2026, tra cui la sfida ErraniPaolini contro LumsdenTang.

Benvenuti alla diretta degli Australian Open 2026, dove Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia britannico-cinese Lumsden e Tang nel primo turno di doppio femminile.

