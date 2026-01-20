LIVE Copenaghen-Napoli Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Elmas titolare dietro Hojlund

Segui in tempo reale la partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026. La diretta offre aggiornamenti costanti su formazioni, marcatori e sviluppi del match, con particolare attenzione alla presenza di Elmas come titolare dietro Hojlund. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli dell'incontro, che vede protagonisti giovani talenti come Viktor Dadason, protagonista di una prestazione significativa in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Il diciassettenne Viktor Dadason ha segnato due reti con il Copenaghen in questa UEFA Champions League, solo due calciatori hanno fatto meglio prima di compiere 18 anni in una singola edizione del competizione: Lamine Yamal nel 202425 (cinque centri) e Lennart Karl in questa stagione (tre). 20.39 Il Napoli non può sbagliare dopo gli ultimi risultati ma il Copenaghen non è una squadra da sottovalutare. 20.34 Squadra più aggressiva con Gutierrez e Di Lorenzo invece nei tre di difesa. 20.10 Queste le formazioni ufficiali: COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, G. 🔗 Leggi su Oasport.it

