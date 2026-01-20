LIVE Copenaghen-Napoli 0-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Segui in tempo reale la partita di Champions League tra Copenaghen e Napoli, valida per la stagione 2026. Attualmente il risultato è 0-1, con il Napoli in vantaggio grazie a un gol di McTominay nel primo tempo, dopo l'espulsione di Delaney. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie sul match e sui risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Inizia il secondo tempo! 21.53 Partita che cambia dopo il rosso di Delaney, McTominay di testa porta avanti i partenopei in una partita davvero complicata. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo, Copenaghen-Napoli 0-1. 47? Vergara di testa va vicino al raddoppio. 45? Ci saranno quattro minuti di recupero. 43? Goooooooooooooooooool, McTominay, ancora lui di testa trova il gol, Copenaghen-Napoli 0-1. 41? Subito un cambio per il Copenaghen fuori Dadason, dentro Hatzidiakos. 39? Cambia la partita per il Napoli che può attaccare liberamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Copenaghen-Napoli 0-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

