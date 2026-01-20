LIVE Australian Open | Musetti 2-1 Darderi vince un match drammatico Sinner alle 9

Live Australian Open: Musetti in vantaggio 2-1, Darderi vince un match intenso, mentre Sinner scende in campo alle 9 sulla Rod Laver Arena. Sei italiani sono impegnati nella terza giornata del singolare a Melbourne, con risultati e aggiornamenti in tempo reale. Segui gli sviluppi delle partite e le performance dei nostri rappresentanti nel torneo più importante dell’anno.

Lorenzo Musetti conquista anche il 3° set sempre lottando, sotto di un break ha recuperato immediatamente andando a chiudere 7-5 ed evitando il tie break con Collignon che inizia a soffrire d crampi. Un eroico Luciano Darderi porta a casa in tre set il match contro Garin. Avanti 2 set a zero e un break, l'azzurro è stato colpito da un attacco di mal di pancia ma il regolamento non gli permetteva di andare in bagno. Sofferenza al limite dello svenimento per Luli, che si è fatto rimontare permettendo a Garin di portarsi sul 6-5. Durante un trattamento per le vesciche chiamato dal cileno, l'arbitro ha finalmente consentito a Darderi di correre alla toilette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

