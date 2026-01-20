Lite stradale degenera lo minaccia con la pistola giocattolo Anche un ubriaco al centro commerciale e il furto di 4 bici elettriche

Nella provincia di Cesena, i carabinieri sono intervenuti per diversi episodi, tra cui una lite stradale che ha portato a una minaccia con pistola giocattolo, un uomo ubriaco al centro commerciale e il furto di quattro bici elettriche. Gli interventi hanno coinvolto le stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto, evidenziando l’attività di controllo e tutela del territorio in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica.

Non è mancato il lavoro per i carabinieri della compagnia di Cesena e delle stazioni periferiche di San Carlo, Sarsina e Verghereto, curioso il caso di una lite stradale degenerata dove un anziano è stato minacciato con una pistola giocattolo. Il bilancio parla di cinque denunce e un arresto.

