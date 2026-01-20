L’Italia si colloca al 13° posto nel ranking Fifa, scendendo di alcune posizioni dopo aver subito il sorpasso del Senegal, recentemente campione d’Africa. Un cambiamento che riflette le sfide e le variazioni nel panorama del calcio internazionale, evidenziando l’evoluzione delle performance delle nazionali.

L’Italia perde terreno nel ranking Fifa, scendendo al 13° posto dopo essere stata superata dal Senegal, neo campione d’Africa. La classifica è stata profondamente influenzata dalla recente Coppa d’Africa, che si è conclusa ieri con la vittoria ai tempi supplementari dei Leoni della Teranga contro il Marocco, padrone di casa. Il Senegal guadagna così sette posizioni, raggiungendo il 12° posto, mentre il Marocco si porta all’8°, il miglior piazzamento della sua storia. In vetta alla graduatoria restano salde le posizioni di Spagna, Argentina e Francia, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L'Italia scivola al 13esimo posto nel ranking Fifa, il Senegal sorpassa gli Azzurri

