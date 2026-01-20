L'Italia è piena di statue di fascisti e violenti | è giusto abbatterle?

Il dibattito sulla rimozione delle statue di figure controverse si trova al centro di molte discussioni pubbliche. In Italia, alcune statue rappresentano personaggi con passati problematici, come Indro Montanelli e Francesco Feroni. La questione riguarda se conservare queste sculture come testimonianza storica o rimuoverle per rispetto e sensibilità sociale. La scelta richiede un’analisi attenta, considerando il valore storico e il significato etico di tali monumenti.

Dalla statua di Indro Montanelli, colonialista e acquirente di bambine, fino alla cappella del mercante di schiavi Francesco Feroni, all'interno della Chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. Passando per il "fucilatore di partigiani" Giorgio Almirante. L'Italia è una cartina geografica di opere inneggianti a colonialisti, pedofili e fascisti, ritratti ed esposti al pubblico insegnamento come fossero padri della patria, quando invece sono al massimo pezzi di criminali. E come tali andrebbero ricordati, risemantizzando le opere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’amichettismo dei Fratelli d’Italia: ecco lo scivolo d’oro per l’uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia

Elezioni comunali a Faenza, Lega e Forza Italia scelgono il geologo Miccoli: "Candidato giusto al posto giusto"Lega e Forza Italia hanno annunciato l’accordo per sostenere il candidato sindaco Miccoli alle prossime elezioni comunali di Faenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Gaza, Meloni: «Dall’Italia piena disponibilità». E a Palazzo Chigi arriva l’invito; Ricciardi (Kroll): “Living in Italia verso la piena maturità”; Alveo del Fiume Lao: un’area ambientale protetta sempre piena di rifiuti; Tassazione piena delle stock option pagate al residente italiano.

Maltempo in Italia, piogge neve e allagamenti: da Roma alla Toscana fiumi in piena e centinaia di interventi - Un’ondata di aria fredda proveniente da Nord sta facendo precipitare le temperature in gran parte del Paese, con piogge diffuse, neve anche a bassa quota e numerosi disagi. affaritaliani.it