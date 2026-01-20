L'Italia è piena di statue di fascisti e violenti | è giusto abbatterle?
Il dibattito sulla rimozione delle statue di figure controverse si trova al centro di molte discussioni pubbliche. In Italia, alcune statue rappresentano personaggi con passati problematici, come Indro Montanelli e Francesco Feroni. La questione riguarda se conservare queste sculture come testimonianza storica o rimuoverle per rispetto e sensibilità sociale. La scelta richiede un’analisi attenta, considerando il valore storico e il significato etico di tali monumenti.
Dalla statua di Indro Montanelli, colonialista e acquirente di bambine, fino alla cappella del mercante di schiavi Francesco Feroni, all'interno della Chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. Passando per il "fucilatore di partigiani" Giorgio Almirante. L'Italia è una cartina geografica di opere inneggianti a colonialisti, pedofili e fascisti, ritratti ed esposti al pubblico insegnamento come fossero padri della patria, quando invece sono al massimo pezzi di criminali. E come tali andrebbero ricordati, risemantizzando le opere.🔗 Leggi su Fanpage.it
