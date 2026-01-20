L’assenza di Massimo Boldi come tedoforo a Milano Cortina 2026 deriva da una scelta del comitato organizzatore, in risposta a una sua intervista al Fatto Quotidiano. In essa, Boldi ha commentato con un’osservazione ironica sullo sport, suscitando reazioni che evidenziano l’ipocrisia e la perbenistà di certi atteggiamenti pubblici. Questa vicenda mette in luce come battute apparentemente innocue possano essere interpretate come offese, alimentando un clima

Gentile Feltri, l'attore Massimo Boldi non sarà uno dei tedofori di Milano Cortina 2026 su decisione del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, infastidito da una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, in cui Boldi ha detto: «Io tedoforo, ma lo sport è la figa. Altro che neve, amo l'aperitivo». Espressioni che hanno scandalizzato perché considerate «incompatibili con i valori olimpici e con i principi che guidano il lavoro del comitato organizzatore», secondo cui «portare la fiamma olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del movimento olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ipocrisia perbenista di colpire una battuta

