L'infanzia di Hojlund, «si allenava in modo maniacale, i genitori hanno inculcato ai figli la disciplina.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha vissuto un’infanzia all’insegna della disciplina, grazie anche all’impegno dei genitori e all’allenamento costante. Cresciuto a Copenaghen, ha mosso i primi passi nel calcio in un ambiente che ha favorito la dedizione e la determinazione. Questa solida base lo ha portato a diventare un protagonista nel panorama internazionale, pronto a esibirsi questa sera nella sua città natale.
La casa di Hojlund, l’infanzia di Hojlund, i primi passi calcistici del centravanti danese del Napoli che stasera giocherà a casa sua, a Copenaghen. La Gazzetta dello Sport, con l’inviato Andrea Ramazzotti, ha pubblicato un bel servizio sui luoghi di Rasmus, sulla sua infanzia calcistica. E come spesso accade emerge il quadro di un ambino che si allenava tantissimo e di una famiglia che ha trasmesso a lui e ai suoi due fratelli il culti della disciplina. Il presidente del club Hui racconta: «Il ricordo che ho di Rasmus è quello di un ragazzo ambizioso che viene da una famiglia eccezionale e ha lavorato tanto per arrivare in un top club europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
