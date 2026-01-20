L’infanzia di Hojlund si allenava in modo maniacale i genitori hanno inculcato ai figli la disciplina

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha vissuto un’infanzia all’insegna della disciplina, grazie anche all’impegno dei genitori e all’allenamento costante. Cresciuto a Copenaghen, ha mosso i primi passi nel calcio in un ambiente che ha favorito la dedizione e la determinazione. Questa solida base lo ha portato a diventare un protagonista nel panorama internazionale, pronto a esibirsi questa sera nella sua città natale.

