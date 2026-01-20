Farah Pahlavi, ultima imperatrice dell’Iran, ha vissuto un’esistenza segnata da grandi successi e profonde sfide. Ora, a 87 anni, segue con attenzione gli sviluppi nel suo paese d’origine. La sua storia rappresenta un capitolo importante della storia iraniana, e il suo percorso personale riflette le trasformazioni e le tensioni di un’intera nazione.

Farah Diba è la terza moglie dell’ultimo Scià dell’Iran, rappresentante della dinastia Pahlavi salita al trono nel 1925. Proveniente da un’antica famiglia – uno dei suoi nonni era stato ambasciatore di Persia in Russia –, rimasta orfana di padre a dieci anni, questa figlia unica, sportiva (eccelleva nella pallacanestro), inizialmente si prepara a diventare architetta. Come molti ragazzi dell’alta società iraniana, è in Francia che sceglie di proseguire gli studi: vive alla Cité Universitaire, nel sud di Parigi, quando incontra lo Scià, vemuto a trovare il generale de Gaulle, in occasione di un evento che lo riuniva con gli studenti iraniani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'incredibile destino di Farah Pahlavi, l'ultima imperatrice dell'Iran

“Sogno per il mio Iran una democrazia laica”: la storia di Farah Diba, l’imperatrice in esilio da 47 anniIl 16 gennaio 1979, Farah Diba, allora imperatrice, lasciò Teheran in esilio insieme allo Shah di Persia, segnando la fine di un’epoca.

“La luce trionferà sulle tenebre”. Farah Diba e Reza Pahlavi dalla parte dei manifestanti in IranFarah Diba Pahlavi, moglie dell’ultimo shah d’Iran, vive in esilio da molti anni, sperando in un futuro di libertà per il suo paese.

