L' incontro degli studenti della Prampolini con Luigi Garlando

Lo scorso giovedì 15 gennaio, gli studenti dell’istituto comprensivo Prampolini di Borgo Podgora hanno incontrato Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” e autore di libri per ragazzi. L’evento ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire tematiche diverse attraverso un dialogo diretto con uno scrittore premiato, contribuendo alla loro crescita culturale e alla conoscenza del mondo della scrittura e del giornalismo.

Lo scorso giovedì 15 gennaio l'istituto comprensivo "Prampolini" di Borgo Podgora ha ospitato Luigi Garlando, giornalista de "La Gazzetta dello Sport" e premiato scrittore, che annovera tra le sue opere numerosi libri per ragazzi su tematiche importanti e di vario genere. L'autore ha incontrato.

