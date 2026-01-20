Cosa: Lo spettacolo teatrale Alle perle piace l’acqua, un monologo brillante e malinconico sull’identità femminile.. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, sabato 24 gennaio alle 21:00 e domenica 25 gennaio alle 16:30.. Perché: Un viaggio ironico e profondo nell’universo dei quarantenni, tra crisi generazionali e riflessioni sull’eredità familiare.. Il palcoscenico del TeatroBasilica si prepara ad accogliere una riflessione acuta e necessaria sulla condizione della donna contemporanea. Con lo spettacolo Alle perle piace l’acqua, la stagione “Mania” prosegue il suo percorso di indagine sulle ossessioni e le derive dell’animo umano, portando in scena un testo che mescola con sapienza il linguaggio pop e la profondità del dramma interiore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’identità liquida dei quarantenni: Alle perle piace l’acqua

Leggi anche: To hike Padova - Trekking urbano: "Vita liquida. L'acqua nella città"

Leggi anche: Ha ancora senso parlare di radici in quest'epoca di identità liquida?

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vaudeville in stato di grazia: La Cagnotte tra Belle Époque e società liquida; Paura, impunità e tentazione teocratica; La migliore mixology partenopea in 7 indirizzi da sorseggiare; Rac Montoro e la disidentificazione come oggetto politico.

Le reazioni dei Leali di The Traitors dopo aver scoperto l’identità dei Traditori: Che bast**di - Sono passati ormai giorni da quando su Amazon Prime Video sono state rese disponibili le ultime puntate di The Traitors, che hanno svelato l'identità dei tre traditori del gruppo. Sul profilo ... fanpage.it

Other Identity #187, altre forme di identità culturali e pubbliche: Fabio Lovino - Other Identity è la rubrica dedicata al racconto delle nuove identità culturali e della loro rappresentazione: la parola a Fabio Lovino ... exibart.com

Ogni profumo è una storia che non ha bisogno di parole. Nato tra resine sacre e fiori rari, ha attraversato secoli, corti reali e rivoluzioni, fino a diventare ciò che è oggi: identità liquida, memoria sulla pelle. Un gesto antico, una firma moderna. Scegli il profumo c - facebook.com facebook