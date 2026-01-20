Liceo Zaleuco di Locri al freddo i consiglieri Cutrona e Lacopo | La Metrocity intervenga subito
I consiglieri comunali di Locri, Marco Cutrona e Giovanni Lacopo, chiedono interventi urgenti dalla Metrocity per il problema del riscaldamento al liceo Zaleuco. Gli studenti hanno manifestato pacificamente per evidenziare le difficoltà causate dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, situazione che rende difficile la frequenza e l’attività scolastica. La richiesta mira a garantire condizioni adeguate per studenti e personale scolastico.
I consiglieri comunali della Città di Locri, Marco Cutrona e Giovanni Lacopo, esprimono piena solidarietà agli studenti del liceo scientifico Zaleuco che nei giorni scorsi hanno manifestato pacificamente per denunciare il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'istituto.
