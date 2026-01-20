L’Fmi vede crescita stabile I rischi si concentrano su bolla AI e geopolitica

Secondo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook dell’Fmi, la crescita economica globale si prevede stabile, con un tasso del 3,3% nel 2026 e del 3,2% nel 2027. Tuttavia, i principali rischi restano concentrati sull’eventuale formazione di bolle nel settore dell’intelligenza artificiale e sulle tensioni geopolitiche, che potrebbero influenzare il quadro economico mondiale.

Amazon lancia il cloud europeo, ma i dubbi sulla sovranità dei dati restano. Parla Palermo (PoliMi) Secondo il World Economic Outlook update, pubblicato ieri dall'Fmi, la crescita globale è attesa al 3,3 per cento nel 2026 e al 3,2 nel 2027. Il pil dell’eurozona è proiettato all’1,3 nel 2026, per poi crescere all’1,4 nel 2027 trainato dall’aumento della spesa pubblica tedesca e dalla crescita spagnola e irlandese, con Roma ferma a 0,7 per entrambi gli anni. I dazi restano un freno ma vengono compensati dal forte aumento degli investimenti tecnologici, soprattutto nell’AI. Allo stesso tempo, ciò espone la crescita mondiale a due principali rischi al ribasso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Dazi,Fmi: da escalation rischi crescitaI recenti aumenti delle tensioni commerciali e i rischi geopolitici rappresentano una delle principali minacce per l'economia globale.

I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale.

