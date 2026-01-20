L’ex allenatore del Marocco attacca la stella del Real Madrid Diaz dopo Panenka e dice di aver mancato di rispetto a un intero paese

L’ex allenatore del Marocco Herve Renard ha criticato duramente Brahim Diaz, star del Real Madrid, dopo il rigore con Panenka nella finale di Coppa d’Africa. Renard ha accusato il calciatore di aver mancato di rispetto a un intero paese, scatenando reazioni sui social media. Questa vicenda mette in evidenza le tensioni tra opinioni sportive e rispetto culturale, suscitando discussioni nel mondo del calcio internazionale.

2026-01-20 11:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’ala marocchina Brahim Diaz non ha ricevuto alcuna simpatia dallo specialista dell’AFCON Herve Renard L’ex allenatore del Marocco Herve Renard ha accusato Brahim Diaz di aver mostrato una “mancanza di rispetto per un intero paese” in seguito al rigore fallito con Panenka negli ultimi secondi della finale di Coppa d’Africa di domenica sera. L’esterno del Real Madrid Diaz ha avuto la possibilità di vincere il trofeo e porre fine ai 50 anni di attesa del Marocco per essere incoronato campione continentale quando ha superato il rigore nei minuti di recupero contro il Senegal, anche se questo racconta solo metà della storia in una notte caotica a Rabat.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Renard distrugge Brahim Diaz: “Non ho compassione, ha mancato di rispetto a un popolo intero”L'episodio del rigore sbagliato da Brahim Diaz durante la finale Marocco-Senegal di Coppa d'Africa ha suscitato diverse reazioni.

Coppa d'Africa choc, bufera durante la finale: rigore al Marocco e il Senegal abbandona il campo! Padovan durissimo: “Uno degli episodi più brutti mai visti. Avete notato il gesto dell’allenatore” #coppadafrica #Marocco #Senegal x.com

´: ' Ma che storia incredibile! Mentre l'allenatore Pape Thiaw voleva quasi darla vinta a tavolino al Marocco, Sadio Mané si è impuntato: ha radunato i compagni e li ha trascinati di nuovo in campo per giocare da veri - facebook.com facebook