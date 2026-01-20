Leonardo Marson vittima di infortunio al menisco | stagione a rischio per il portiere dell’Avellino

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato che Leonardo Marson, portiere della squadra, ha subito un infortunio al menisco durante un allenamento. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione al menisco interno destro, mettendo a rischio la sua partecipazione alle prossime partite. La squadra monitorerà la situazione e adotterà le misure necessarie per il recupero del giocatore.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento, il calciatore Leonardo Marson ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione a manico di secchio del menisco interno destro.Diagnosi e prossimi passi per il portiere biancoverdeTale diagnosi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Neymar di nuovo ko: lesione al menisco, stagione finita e Mondiali 2026 a forte rischio Zanellati ko, Cittadella in apnea: stagione a rischio per il portiereIl Cittadella affronta un momento difficile con l’infortunio di Zanellati, che sarà sottoposto a intervento alla spalla destra dopo la lussazione rimediata contro la Giana Erminio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Insigne e Kumi ancora out: i convocati per Avellino-Carrarese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.