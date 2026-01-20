Leonardo-Fincantieri è più di una suggestione

Leonardo-Fincantieri rappresenta un’ipotesi di possibile integrazione tra due importanti realtà italiane. Lo ha dichiarato il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, rivolgendosi a un manager di Fincantieri, esprimendo la speranza che in futuro si possa considerare una fusione tra le due aziende. Questa riflessione apre uno scenario di potenziale collaborazione tra settore aerospaziale e navale, con possibili implicazioni strategiche per il mercato nazionale ed europeo.

L’ipotesi arriva dal presidente del colosso dell’aerospazio, Stefano Pontecorv o, che si è rivolto a un manager dell’azienda navale: «Spero che un giorno sia pensabile che noi due ci fondiamo». Il settore è in grande fermento: nascerebbe un gruppo da 40 miliardi. Non è stata una dichiarazione. Solo una frase lasciata cadere quasi per caso anche se in certi contesti, le parole pesano più dei documenti. Aula della Bocconi, accademia e industria che si parlano. Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, guarda tra i presenti Claudio Cisilino, Executive Vice President Operations di Fincantieri, e dice: «Spero che un giorno sia pensabile che noi due ci fondiamo». 🔗 Leggi su Laverita.info

