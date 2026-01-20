Buia Melodia è il nuovo singolo di Leon Faun, che segna un nuovo tassello del nuovo progetto e che coincide con l’incubo. Esce venerdì 23 gennaio per Walkin’ The Orchard Buia Melodia, il nuovo singolo di Leon Faun, che segna un nuovo tassello all’interno del suo nuovo percorso artistico. Il brano è già disponibile per il pre-save. Attraverso la confermata collaborazione tra Leon Faun e il suo storico produttore Duffy, una coppia creativa ormai consolidata, prosegue l’esplorazione tra conscio e inconscio, anticipata dal precedente Polvere da sparo, primo singolo che annunciava il suo ritorno, raccontava una sorta di dormiveglia, uno stato di confine tra veglia e sonno e una condizione mentale sospesa e carica di immagini e sensazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Leon Faun annuncia il singolo Buia melodia, un viaggio oscuro e un incubo

Leggi anche: Incubo ridimensionamento, grana stadio, nuove prospettive. I retroscena dell'ora più buia della Viola

Leggi anche: 'Fotografia', Geolier annuncia il nuovo singolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cresciuto nel Milan, torna in Europa dal Leon: il Real Oviedo annuncia Nico Fonseca - Penultimo in classifica in Liga a quota 11 punti, il Real Oviedo non perde tempo e annuncia già il primo rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Si tratta di una vecchia conoscenza del ... tuttomercatoweb.com