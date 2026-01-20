Lega Centinaio | Vannacci non versa contributo? Io l’ho sempre fatto

Lega, Centinaio chiarisce la posizione sui contributi volontari. Secondo il politico, Vannacci non versa il contributo volontario, ma questa è una questione tra lui e i vertici del partito. Centinaio afferma di aver sempre contribuito regolarmente e si dice tranquillo riguardo al suo rapporto con la Lega, sottolineando la propria coerenza e fiducia nel movimento.

" Vannacci non versa il contributo volontario? Quello è un rapporto tra Vannacci e i dirigenti e i vertici della Lega, Io storicamente lo verso e di conseguenza sono tranquillo e sereno nei confronti del movimento". Lo ha detto a LaPresse il senatore del Carroccio e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, a margine di un appuntamento in Regione Lombardia, commentando la notizia secondo cui l'eurodeputato Roberto Vannacci non avrebbe mai versato il contributo volontario che ogni eletto dovrebbe dare al partito.

