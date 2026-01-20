Le svolte della Statale | Mind 39 cantieri aperti e la prima laurea online Siamo pronti a nuove sfide
La Statale di Milano apre il nuovo anno accademico con diverse novità, tra cui 39 cantieri aperti e l’introduzione della prima laurea online. Un percorso di crescita che riflette l’impegno dell’ateneo a innovare e migliorare i servizi offerti agli studenti. L’evento di inaugurazione sottolinea il ruolo della città come centro di idee e ricerca, consolidando la sua posizione di punto di riferimento nel panorama accademico italiano.
Milano, 20 gennaio 2026 – “La città aperta delle idee e della libera scienza”: è il filo conduttore dell’inaugurazione del nuovo anno accademico alla Statale di Milano. Un’università che cresce, con 60mila studenti (il 25% dei quali è fuorisede) e 500mila metri quadri distribuiti su 158 edifici, il campus Mind all’orizzonte e 39 cantieri in corso. Ma il nuovo anno si apre anche con una svolta: la prima laurea totalmente online, in Economia. “Abbiamo una tradizione di didattica in presenza e questo resta il cuore della nostra didattica, tanto che apriamo nuovi campus tra cui Mind, ma credo che la Statale sia sufficientemente forte per poter declinare la sua eccellenza e la sua qualità in tutte le modalità, quindi anche nella modalità mista e nella modalità integralmente online”, la premessa della rettrice Marina Brambilla, a margine della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
