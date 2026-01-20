Le previsioni meteo di oggi, 20 gennaio, ad Avellino indicano un aumento delle nubi nel corso della giornata, con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Sono attesi circa 6 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Le condizioni del tempo resteranno generalmente tranquille, con temperature che si manterranno nella media stagionale.

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1695m. I venti saranno al mattino tesi e

Le previsioni meteo di oggi 5 gennaio ad Avellino
Le previsioni meteo per oggi, 5 gennaio, ad Avellino indicano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si ridurranno nel corso della giornata.

