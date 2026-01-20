le nascite in cina ai minimi dal 1949

Le nascite in Cina sono ai livelli più bassi dal 1949, segnando un trend di diminuzione che perdura da diversi anni. Dopo decenni di crescita, la popolazione cinese ha iniziato a ridursi, evidenziando un cambiamento demografico significativo. Questa inversione di tendenza, confermata per il quarto anno consecutivo, riflette le sfide legate a fattori socio-economici e alle politiche di pianificazione familiare adottate nel tempo.

Dal Paese più popoloso al mondo, al crollo delle nascite. La Cina di Xi Jinping (foto) negli ultimi anni ha completamente invertito la sua traiettoria e, per il quarto anno consecutivo la popolazione è diminuita. Nel 2025 il tasso di natalità è sceso a circa 5,6 nati per mille abitanti, con meno di otto milioni di neonati, rispetto ai 18 milioni del 2016, il dato più basso dalla fondazione della Repubblica Popolare nel 1949, mentre la popolazione è scesa di circa 3,4 milioni di persone, attestandosi intorno a 1,405 miliardi. Sono tre gli elementi principali che stanno affossando la natalità: per prima cosa l'eredità della politica del figlio unico è ancora incisa nella coscienza comune; in secondo luogo i costi di abitazione, istruzione e cura dei figli nelle grandi città, uniti alla precarietà percepita e alle difficoltà del mercato del lavoro giovanile, rendono la genitorialità un investimento ad altissimo rischio; infine i dati mostrano che il numero di matrimoni ha toccato i minimi storici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

