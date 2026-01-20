Dopo 292 giorni, Federica Brignone torna a sciare in Coppa del Mondo, riprendendo il suo percorso dopo un infortunio. Le immagini che tutti aspettavano testimoniano la sua determinazione e il desiderio di riprendere la forma per affrontare nuovamente le gare sulla neve. Un ritorno significativo per la campionessa, simbolo di perseveranza nel mondo dello sci alpino.

I l cronometro segna 292 giorni. Tanto è durata l’attesa per rivedere Federica Brignone attaccare le porte di un Gigante. Sulla “Erta” di Kronplatz (Plan de Corones), il rientro della campionessa valdostana è stato più di un test tecnico. Una vera lezione di tenacia. Dopo il drammatico infortunio dell’aprile 2025, che l’aveva strappata alle competizioni nell’anno olimpico, Federica è rientrata con la grinta di chi non ha mai smesso di crederci. Federica Brignone: campionessa di ottimismo. guarda le foto Federica Brignone, la sfida con se stessa al cancelletto. Non era la classifica l’obiettivo primario, eppure Federica ha sorpreso tutti con una prima manche pulita, chiudendo al settimo posto a soli 1?18 dalla leader Sarah Hector. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le immagini che tutti stavano aspettando: la campionessa di nuovo sulla neve della Coppa del Mondo di sci a 292 giorni dal terribile infortunio

Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci: com’è andata (IN AGGIORNAMENTO)Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo 292 giorni dall’infortunio, un rientro atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Leggi anche: A distanza di 237 giorni dal bruttisimo infortunio alla gamba, la campionessa del mondo può finalmente riassaporare l'emozione di inforcare gli sci a Cervinia

