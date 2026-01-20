Le foto di Papa Leone con la maglia del Como
Le foto di Papa Leone con la maglia del Como testimoniano un momento speciale prima della partita di ieri sera contro la Lazio. L'incontro mattutino tra il Papa e i giocatori ha creato un’atmosfera di grande entusiasmo, culminata in una vittoria importante per i biancoblù. Un episodio che rimarrà nel ricordo della tifoseria e che ha accompagnato una prestazione di alto livello da parte della squadra.
Ha portato più che bene al Como l'incontro di ieri mattina con Papa Leone prima del match serale con la Lazio, vinto poi dai lariani con una prestazione di gioco clamorosa.L'incontro in Vaticano“Questa mattina - ha così commentato ieri la società - una delegazione del Como 1907 è stata ricevuta.🔗 Leggi su Quicomo.it
