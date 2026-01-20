Le foto di Papa Leone con la maglia del Como

Le foto di Papa Leone con la maglia del Como testimoniano un momento speciale prima della partita di ieri sera contro la Lazio. L'incontro mattutino tra il Papa e i giocatori ha creato un’atmosfera di grande entusiasmo, culminata in una vittoria importante per i biancoblù. Un episodio che rimarrà nel ricordo della tifoseria e che ha accompagnato una prestazione di alto livello da parte della squadra.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.