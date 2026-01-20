Le destinazioni e i prezzi di viaggi etici e vacanze studio per giovani da 12 a 25 anni | dove si può andare da Bologna

A Bologna, giovani tra i 12 e i 25 anni possono scegliere tra diverse destinazioni di viaggi etici e vacanze studio. Queste opportunità permettono di esplorare culture differenti, contribuendo allo sviluppo personale e alla consapevolezza sociale. I costi variano in base alla destinazione e alla durata, offrendo soluzioni accessibili e sostenibili per un’esperienza di viaggio significativa e responsabile.

Bologna, 20 gennaio 2026 — Viaggiare non solo per vedere, ma per capire. Non per consumare luoghi, ma per incontrare persone, storie e fragilità. È da questa idea che nasce e riparte ‘ Altre Mete’, il programma promosso dal Comune di Bologna che propone ai giovani tra i 18 e i 25 anni un modello di viaggio alternativo al turismo di massa, fondato su etica, cittadinanza attiva e scambio culturale. Otto destinazioni, dall’ Europa all’ Africa, dall’ America Latina al Medio Oriente, tutte fuori dai circuiti tradizionali, pensate per stimolare coscienza critica e partecipazione civile. Cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il progetto ‘GECO 14 – Giovani Evoluti e Consapevoli’, Altre Mete non è una vacanza, ma un’esperienza di mobilità civica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

